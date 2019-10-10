Хелльберг: «Рад снова вернуться в ворота»

Вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Он отметил, что рад снова вернуться в ворота.

«Горжусь нашей игрой сегодня. Счастлив, что тоже внёс свой вклад. Конечно, я уже много недель не играл, но я так долго в хоккее, что знаю, как готовиться к играм», — сказал Хелльберг, сообщает «Чемпионат».

Напомним, 10 октября СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Йори Лехтеря и Артем Зуб. У гостей отличились Питер Холланд.

Следующий матч состоится 13 октября. СКА встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА реализовал большинство во втором периоде в матче против «Автомобилиста.