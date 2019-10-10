Дзюба сравнил себя с героем «Храброго сердца» Уоллесом

Нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).

«Приятно забить шотландцам. Когда я двоих продавил, то стал орать, что я Тор. Люблю фильм «Храброе сердце». Так что Артем Уоллес… Нет, храброе сердце Уильям Уоллес показал всем свою полную силу», – сказал Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В этом матче Артем Дзюба оформил дубль, который помог разгромить сборной России Шотландию на отборе на Евро-2020.

Отличились также Магомед Оздоев и Александр Головин.

Матч проходил на поле стадиона «Лужники» в Москве.

Теперь сборной России предстоит сыграть против команды Кипра 13 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над командой Шотландии в матче к Чемпионату Европы — 2020.