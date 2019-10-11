Станислав Черчесов: Нужно было больше рисковать в матче с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).

«Требовалось больше рисковать, отдавать в те зоны, где сразу опасно. Стали так делать во втором тайме», — сказал главный тренер, сообщает Sportbox.RU.

Отвечая на вопросы журналистов после матче, он отметил, что не согласен с тем, что в первом тайме российская сборная играла в академичный футбол.

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России разгромила команду Шотландии, забив четыре безответных мяча. Нападающий Артем Дзюба оформил дубль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дзюба сравнил себя с героем «Храброго сердца» Уоллесом.