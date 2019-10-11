Александр Кокорин начал тренироваться в общей группе «Зенита»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин начал тренироваться в общей группе команды.

Тренировка прошла в Удельном парке.

Кокорин тренировался в общей группе команды, работая в равных условиях с одноклубниками и без ограничений.

Тренировку можно посмотреть на You Tube – канале «Зенита».

Напомним, в сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Радимов сфотографировался с Кокориным на тренировке «Зенита-2».