Хакеры атаковали почтовую систему российского посольства в Латвии

Хакеры атаковали почтовую систему посольства РФ в Латвии. В ведомстве сообщили, что злоумышленники рассылали спам от имени посольства.

Хакерская атака произошла 11 октября. Об этом инциденте посольство сообщило на своей странице в Facebook.

«Состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что современные гаджеты под контролем хакеров способны производить звуки, лишающие слуха и ориентации в пространстве. Специалист по кибербезопасности Мэтт Викси считает, что ряд устройств может превратиться в звуковое оружие.