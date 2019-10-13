В Петербурге пройдет день фестивалей: сыр, китайские фонари и классическая музыка

Второй выходной в Северной столице стал днем фестивалей. Жителей приглашают насладиться фильмами, музыкой, китайскими фонарями, сыром и многим другим.

Сегодня, 13 октября, в городе завершается VIII Фестиваль единоборств «Турнир имени В.А. Соловьева». Посетителей в СК «Легкоатлетический манеж», где участники турнира выступают в пяти направлениях боевых искусств.

В четыре часа дня в мемориальной мастерской Аникушина состоится открытие V Фестиваля современной академической музыки «Игры с классикой». Гости услышат произведения современных композиторов, в том числе признанного современного классика – австрийского композитора и органиста Клауса Ланга.

У жителей также есть последний шанс, чтобы поучаствовать в фестивале документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend. В кинотеатре «Аврора» он проходит последний день.

На Крестовском острове сегодня завершится фестиваль гигантских китайских фонарей. Над каждой фигурой трудились десятки мастеров.

Сырные десерты и свежие сыры можно попробовать на фестиваль-ярмарке «Сырные истории». Петербуржцев ждут на проспекте Испытателей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о фестивале «Добровидение». Четвертое мероприятие проводили в Петербурге.