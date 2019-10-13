Кипр — Россия: футболисты сыграют в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Фото: Pixabay

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Фото: Pixabay

Сегодня, 13 октября, российская сборная сразится с футболистами Кипра. Важный матч отборочного турнира чемпионата Европы начнется в семь часов вечера.

Российским спортсменам нужно набрать минимум одно очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию ЧЕ 2020 года.

Российские футболисты занимают второе место в турнирной таблице группы I, они набрали 18 очков. Матч пройдет на GSP Stadium, команду поддержит порядка 2 тыс. российских болельщиков. По традиции, со стадиона будет вестись прямая трансляция.

Ранее в GazetaSPb сообщали об игре «Зенита» и «Динамо-2». Волейболисты встретятся сегодня на поле Академии Платонова. Игра начнется в пять часов вечера.