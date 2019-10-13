Волейболисты «Зенита» сегодня встретятся с «Динамо-2» в рамках Кубка России

В воскресенье, 13 октября, на волейбольном поле Академии Платонова игроки «Зенита» сразятся с «Динамо-2». Команда с берегов Невы приглашает всех на трибуны, чтобы поддержать родной клуб.

Игра пройдет в рамках второго предварительного этапа Кубка России. Спортсмены выйдут на поле в пять часов вечера.

Для тех, кому не удастся поболеть за команду вживую, будет проведена прямая трансляция. Посмотреть игру можно будет на сайте «Зенита».

Напомним, сейчас «Зенит» занимает третью строчку турнирной таблицы. У команды 18 очков.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что российские волейболисты обыграли Египет на Кубке мира. Матч прошел в Японии.