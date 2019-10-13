Кудашов: «Был момент, когда «Торпедо» серьезно поднажало, но мы выстояли»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Торпедо» .

«Победа – это в первую очередь положительный результат. Естественно, как и в любой игре, были и хорошие, и плохие моменты. Был момент, когда «Торпедо» на нас серьезно поднажало, но выстояли», — рассказал главный тренер СКА, сообщает Sports.ru.

Напомним, 13 октбря СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:1.

Матч проходил в Нижнем Новгороде.

В составе СКА отличились Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Максим Карпов. У хозяев шайбу забросил Данил Веряев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что CКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ.