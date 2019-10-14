В Ленинградском зоопарке образовалась новая пара, макак нашел вторую половинку

Уже месяц в Ленинградском зоопарке живет новый обитатель. Речь идет о самце львинохвостого макака по имени Даман. Недавно он вышел с карантина и, кажется, нашел свою любовь.

Даман переехал в Северную столицу и, как положено, провел месяц в карантине. После его переселили в помещение, где уже жила самка по имени Алиса.

Как сообщили в официальной группе Ленинградского зоопарка в соцсети «ВКонтакте», обезьяны быстро привыкли к друг другу, хотя сперва и осторожничали. Через несколько дней совместной жизни животных сотрудники заметили, что Алиса начала перебирать шерстку нового драга, что на их языке означает, что контакт установлен.

Работники зоопарка надеются, что скоро у новой пары появится потомство.

Ранее в GazetaSPb сообщали о медведице в зоопарке. Посетители удивились ее активности и игривости.