Бизнесмена Евгения Пригожина нашли

Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Самолет Ан-72. Фото: Wikipedia

Знакомый петербургского предпринимателя сообщил, где пропадал Пригожин.

Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго. Самолет совершал полет по маршруту из города Гома в столицу ДРК Киншасу.

Связаться с одним из знакомых Пригожина удалось АБН. Он сообщил СМИ, что бизнесмен, узнав о своей «гибели» в авиакатастрофе в Конго, был удивлен, но на вопрос: «Где же ты был два дня?», отреагировал с улыбкой: «Парился с телками в бане. А где вы меня искали?».

В начале октября бизнесмен Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот». Объединившиеся в медиагруппу издания сами попросили совладельца группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина возглавить попечительский совет.

СМИ оценивают состояние бизнесмена в 11 млрд рублей. Газета «Деловой Петербург» поместила Пригожина на 69–ю позицию в рейтинге миллиардеров.

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