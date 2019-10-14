Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной

Футболист сравнил триумфы Украины и России, также пробившихся на европейское первенство. Фото: Pixabay

Футболист сравнил триумфы Украины и России, также пробившихся на европейское первенство. Фото: Pixabay

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020.

Футболист сравнил триумфы Украины и России, также пробившихся на европейское первенство.

«Очень приятно показать такой результат. Однако нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», — заявил он, сообщает Sports.ru.

Напомним, накануне сборная Украины обыграла Португалию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Матч прошел на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Украины. Благодаря этой победе Украина досрочно вышла на Евро-2020.

В воскресенье 13 октября сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Сборная России гарантировала себе выход на чемпионат, хотя до конца цикла еще два тура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020.