На военном мемориальном кладбище простились с космонавтом Алексеем Леоновым

Сегодня, 15 октября, в Федеральном военно-мемориальном комплексе в Мытищах сотни людей пришли проститься с летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым. Дважды Герой Советского Союза стал первым в истории, кто совершил выход в открытый космос.

На церемонии прощания присутствовали в основном военные. Пришли в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, депутаты Государственной думы и первые женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.

Военнослужащие произвели трехкратный траурный салют при погребении.

Его похоронили по всем воинским традициям. Летчик-космонавт умер 11 октября.

В марте 1965 года он стал 11-м космонавтом, совершив полёт в космос. Спустя десять лет Леонов принял участие в совместном советско-американском космическом полете, который включал стыковку кораблей «Союз» и Apollo, а также переход экипажей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о кончине Алексея Леонова. Жена космонавта не прокомментировала произошедшее в день смерти.