Ученые рассказали о микробах, которые могут быть опасны для космических туристов

На Международной космической станции в ближайшее время могут разместить туристов. Такое заявление сделали специалисты Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Ученые отметили, что такие путешествия могут нести определенные риски. Они добавили, что на здоровье туристов может отрицательно сказаться даже питьевая вода. Со слов специалистов, в ней находятся различные виды бактерий, которые могут спровоцировать заболевая у людей с ослабленным иммунитетом.

Как сообщает Der Spiegel, риск маленький, но он существует. Ученые рассказали, что взяли пробы с помещений станции. Оказалось, что чаще других встречались бактерии стафилококки (26%), энтеробактерии (23%), а также микроорганизмы принадлежащие к роду бацилл (11%).

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