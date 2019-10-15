Ученые рассказали о микробах, которые могут быть опасны для космических туристов

Ученые рассказали о микробах, которые могут быть опасны для космических туристов
Ученые предупредили о бактериях в питьевой воде. Фото: pixabay

На Международной космической станции в ближайшее время могут разместить туристов. Такое заявление сделали специалисты Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Ученые отметили, что такие путешествия могут нести определенные риски. Они добавили, что на здоровье туристов может отрицательно сказаться даже питьевая вода. Со слов специалистов, в ней находятся различные виды бактерий, которые могут спровоцировать заболевая у людей с ослабленным иммунитетом.

Как сообщает Der Spiegel, риск маленький, но он существует. Ученые рассказали, что взяли пробы с помещений станции. Оказалось, что чаще других встречались бактерии стафилококки (26%), энтеробактерии (23%), а также микроорганизмы принадлежащие к роду бацилл (11%).

Ранее в GazetaSPb сообщали о младенце, которого закопали заживо. Страшный инцидент произошел в Индии.

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