Ягудин рассказал об онкооперации супруги

Фигуриста и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию. Со слов ее супруга Алексея Ягудина, она находится в столичном онкоцентре.

На своей странице в Instagram муж фигуристки опубликовал ролик с подробностями операции Тотьмяниной.

Он заявил, что готов рассказать об операции все, как есть, чтобы не было недопонимай и домыслов. Он добавила, что скрывать им нечего.

В завершении телеведущий отметил, что операция прошла хорошо. В настоящее время фигуристка восстанавливается и отдыхает.

Ранее в GazetaSPb сообщали о страшном инциденте с фигуристкой. Спортсменка проломила ребенку череп коньком. Все произошло во время тренировки.