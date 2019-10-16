Ягудин рассказал об онкооперации супруги

Ягудин рассказал об онкооперации супруги
О состоянии фигуристки рассказал супруг. Фото: Instagram tatianatotmyanina

Фигуриста и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию. Со слов ее супруга Алексея Ягудина, она находится в столичном онкоцентре.

На своей странице в Instagram муж фигуристки опубликовал ролик с подробностями операции Тотьмяниной.

Он заявил, что готов рассказать об операции все, как есть, чтобы не было недопонимай и домыслов. Он добавила, что скрывать им нечего.

В завершении телеведущий отметил, что операция прошла хорошо. В настоящее время фигуристка восстанавливается и отдыхает.

Ранее в GazetaSPb сообщали о страшном инциденте с фигуристкой. Спортсменка проломила ребенку череп коньком. Все произошло во время тренировки.

восстановление инстаграм операция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дрозденко посетит детсад и пожарную часть во Всеволожском районе
Ягудин рассказал об онкооперации супруги
ЕС опубликовало рейтинг о равенстве полов
Легковушка перевернулась после столкновения на пересечении Ленинского и Героев
«Мустанг» спровоцировал массовое ДТП на Латышских Стрелков
Автора «Рассказа служанки» наградили Букеровской премией
Стала известна дата окончания сезона разводки мостов в Петербурге
Спасатели тушили полыхающие дом и баню в садоводстве «Железнодорожник»