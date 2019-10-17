В ГИБДД рассказали о новых устройствах для контроля скорости

Сотрудники ГИБДД смогут проверить скорость транспорта во время движения. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сотрудники ГИБДД смогут проверить скорость транспорта во время движения. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Треноги, фиксирующие нарушения на дорогах, могут заменить новые автоматические комплексы. Такое заявление сделал глава ГИБДД Михаил Черников.

Речь идет об устройстве «Кордон.Про-М». Первый российский комплекс, который позволит фиксировать нарушения ПДД с борта двигающейся патрульной машины, представили на выставке «Дорога 2019».

Как сообщает Autonews, устройство имеет погрешность, она составляет 1 километров в час. При этом максимальная фиксированная скорость — 300 километров в час.

Черников добавил, что нововведение позволит точнее измерять скорость автомобилей, а также снизит недоверие водителей к передвижным комплексам.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сокращении сотрудников ГИБДД. Оно уже началось в нескольких регионах России.