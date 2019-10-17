Пугачева снялась в чулках ради рекламы нового фильма-концерта

Пугачева снялась в чулках ради рекламы нового фильма-концерта
Фильм-концерт артистки появится в кинотеатрах в конце октября. Фото: Instagram

Примадонна отечественной сцены снялась в дерзком образе: артистка появилась перед камерой в гольфах и ботинках на шнуровке.

Новые снимки Аллы Пугачевой, сделанные специально к постеру фильма о юбилейном концерте певицы, прошедшем в Минске, опубликовали в одном из фан-аккаунтов в Instagram. На фотографиях видно, что Примадонна примерила на себя новый, более дерзкий образ.

Для рекламных съемок Пугачева надела ботинки на шнуровке, гольфы, широкие брюки-кюлоты. Певица не изменила себе, выбрав в качестве блузки прозрачный балахон. Необычный головной убор — берет с вуалью, — дополнил стильный образ в черном цвете.

Эксперимент артистки с одобрением встретили поклонники.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Алла Пугачева сделала замечание извиняющемуся перед самарцами Диме Билану.

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