Фанаты «Зенита» подарили Артему Дзюбе его картонный бюст

31-летний Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Фото: Wikipedia

31-летний Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Фото: Wikipedia

Фанаты «Зенита» подарили форварду петербургского клуба Артему Дзюбе картонный бюст.

Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, болельщики вручили необычный подарок после открытой тренировки команды в Удельном парке.

«Почему картонный? Дзюба заслужил Золотой бюст!»,- пишет один из пользователей Сети.

Накануне Дзюбу признали лучшим игроком по итогу встречи с Шотландией. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России. Артем Дзюба забил два гола и отдал один результативный пас.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.