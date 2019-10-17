Фанаты «Зенита» подарили Артему Дзюбе его картонный бюст

Фанаты «Зенита» подарили форварду петербургского клуба Артему Дзюбе картонный бюст.
Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, болельщики вручили необычный подарок после открытой тренировки команды в Удельном парке.
«Почему картонный? Дзюба заслужил Золотой бюст!»,- пишет один из пользователей Сети.
Накануне Дзюбу признали лучшим игроком по итогу встречи с Шотландией. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России. Артем Дзюба забил два гола и отдал один результативный пас.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.