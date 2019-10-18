Лучший подъезд Ленобласти оказался в Гатчине, а лучший двор — во Всеволожске

В Ленинградской области провели ежегодный конкурс на лучший подъезд и лучший двор. По итогам конкурса победителями оказались Всеволожск с лучшим двором и Гатчина с лучшим подъездом.

Территория возле дома 1, корпус 1 по улице Шинников во Всеволожске (ТСЖ “Хаккапелиитта Вилладж”) признана лучшим двором области. А лучшим подъездом в регионе оказался первый подъезд в доме 8 по улице Хохлова в Гатчине (УК «Город»), сообщает правительство Ленобласти на своем сайте.

Отметим, что областные комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет государственного жилищного надзора и контроля организуют такие конкурсы ежегодно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назвали лучшего ведущего церемонии бракосочетания. Абсолютным победителем признали главного специалиста Дворца бракосочетания №1 Галину Архипенко.