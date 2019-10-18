Таяние вечной мерзлоты обойдется России в 150 млрд в год

Таяние ледников является важной, в том числе, финансовой проблемой для России. Фото: https://pixabay.com/

Таяние ледников является важной, в том числе, финансовой проблемой для России. Фото: https://pixabay.com/

Потери Российской Федерации, связанные с таянием ледников, могут составить от 50 до 150 миллиардов рублей в год.

Таяние почвы на территориях вечной мерзлоты грозит большому числу построек в Арктике, а также опасно для инфраструктуры. Об этом сегодня, 18 октября, изданию Bloomberg рассказал Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как отметил чиновник, изучение ледников является приоритетным направлением в государстве. В связи с этим необходимо найти решение растущей проблемы, поскольку вместе с ней растет и сумма ущерба.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожные службы Ленобласти приготовились к зимнему сезону. В случае гололедицы, работники будут обрабатывать улицы специальным солевым раствором. Новые комплексы установлены в четырех районах города.