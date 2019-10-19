В Петербурге продают BMW Штирлица

В автомобиле установлен двигатель от Волги. Фото: avito.ru

В автомобиле установлен двигатель от Волги. Фото: avito.ru

В Северной столице продают автомобиль, который снимался в кинокартине «17 мгновений весны». Стоимости машины марки BMW 1937 года выпуска 5,5 млн рублей. За рулем машины находился легендарный разведчик Штирлиц.

Автомобиль пробыл на службе советской армии BMW, после несколько лет простоял в гараже в Белорусском военном округе. Затем машина попала на российскую киностудию «Мосфильм».

В результате киносъемок в автомобиле заменили несколько деталей, например, установили двигатель от Волги.

Объявление о продаже появилось на сервисе «Avito«. Владелец заявил, что машина заводится без проблем. В настоящее время в Петербурге насчитывается около трех таких автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о запрете езды на старых машинах. Такое нововведение предложила внести Госдума.