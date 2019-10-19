Дзюба: «Стараемся, работаем, пашем — просто кайф!»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Прекрасный матч, прекрасная атмосфера. Просто кайф. Стараемся, работаем, пашем. Выполнили установку. Мне кажется, сегодня был практически идеальный матч в нашем исполнении», — рассказал форвард, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Артем Дзюба оформил хет-трик в матче против «Ростова».

Напомним, 19 октября петербургский «Зенит» разгромил «Ростов» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Зенита». «Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч прошел на «Газпром Арене».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ.