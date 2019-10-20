СКА проиграл третий раз подряд

СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3.

Подопечные Алексея Кудашова проиграли в третьем матче подряд. До этого сильнее армейцев оказались «Нефтехимик» (1:2) и «Авангард» (2:3). В составе «Спартака» дубль оформил Анатолий Никонцев. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Ярослав Дыбленко и Сергей Плотников.

СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмую строчку на Западе.

Следующий матч состоится 22 октября. СКА сыграет с «Нефтехимиком» в Ледовом дворце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СКА перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. Вратарь Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев отправятся в Подольск.