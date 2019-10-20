Алексей Кудашов: «Сами делаем подарки соперникам. Будем ломать ситуацию»

Алексей Кудашов: «Сами делаем подарки соперникам. Будем ломать ситуацию»
Алексей Кудашов. Фото: vk.com/ska

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча со «Спартаком» .

«У нас уже третья игра одна похожа на другую. Выходим готовыми побеждать, стараемся, пропускаем контратаку, притом сами делаем подарки. Будем ломать ситуацию», — рассказал главный тренер, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, 20 октября СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3.

СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмую строчку на Западе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий СКА Андрей Кузьменко считает, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов.

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