Дмитрий Кагарлицкий: «СКА на правильном пути, все наладится»

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение в матче с московским «Спартаком».

«Надо реализовывать моменты, похладнокровнее сыграть и, конечно, надо выигрывать матчи, особенно домашние. Принципиально надо побеждать. Я думаю, мы на правильном пути. Я уверен, что все наладится», — сказал Кагарлицкий, сообщает Sports.ru.

Напомним, в воскресенье СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3. Это третье поражения подряд для петербургского клуба.

СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмую строчку на Западе

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок, который прокомментировал победу в матче с петербургским СКА. Олег Знарок тренировал СКА с 2016 по 2018 гг. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина.