Четыре барана чуть не стали причиной ДТП на подъезде к ЗСД

Вечером 20 октября у ЗСД произошел инцидент с баранами.

Рядом с Западным скоростным диаметром на дорогу внезапно выскочили бараны. Их появление было неожиданным, однако водители успели вовремя отреагировать — снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить животных. Видео с появлением баранов у ЗСД опубликовано в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

На кадрах видно, как перепуганных баранов пытается поймать дорожный рабочий. Он помог им перебраться через ограждение, после чего животные разбежались в разные стороны.

По статистике, большинство ДТП происходит из-за баранов. К счастью, этот случай стал исключением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бараны бегают по Пулковскому шоссе перед Курбан-Байрамом. Авария произошла на юге Санкт-Петербурга около часа дня в субботу 10 августа. Возможно, под колеса автомобиля попал вовсе не маленький баран, а козел.