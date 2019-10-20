Капитан СКА: «Мы сами себе преподносим сюрпризы»

Капитан СКА Сергея Плотников подвел итоги матча с московским «Спартаком».

«Много бросков, глупые ошибки, которые постоянно приводят к голам», — отметил Плотников, говоря о причинах, которые привели к поражению, сообщает пресс-службу петербургского клуба.

Напомним, в воскресенье в Ледовом СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3. Отметим, что это третье поражения подряд для петербургского клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок, который прокомментировал победу в матче с петербургским СКА. Олег Знарок тренировал СКА с 2016 по 2018 гг. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина.