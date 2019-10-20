Черчесов надеется на продление контракта Дзюбы и «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» и национальной команды Артема Дзюбы.

«Артем доказывает свою состоятельность. Хотелось бы, чтобы зимой Дзюба и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артема захочет, то он его у «Зенита» и купит», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что контракт Дзюбы с «Зенитом» завершается в 2020 году.

Ранее Дзюба стал первым игроком в этом сезоне РПЛ, оформившим хет-трик. Форвард забил три года в матче против «Ростова».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сине-бело-голубых и игрок российской национальной сборной может продолжить карьеру в зарубежном клубе «Интер». О том, что итальянская команда заинтересовалась петербургским игроком сообщили в зарубежных СМИ.