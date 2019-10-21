Черчесов объяснил, почему не будет сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет сбривать свои усы даже в случае победы на чемпионате Европы 2020 года.

«Нет. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира, а туда без усов ехать нельзя», — сказал он в интервью «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Один из матчей пройдет на «Газпром Арене» в Петербурге.

Сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» и национальной команды Артема Дзюбы.