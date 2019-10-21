Многодетного фаната оштрафовали за стычку с ОМОНом на «Газпром Арене»

Многодетного фаната оштрафовали за стычку с ОМОНом на &#171;Газпром Арене&#187;
Стычка между болельщиками и ОМОНом. Скриншот: instagram

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор футбольному болельщики Артему Прохорову. Он стал участником стычки фанатов с сотрудниками ОМОНа на «Газпром Арене».

Суд назначил Прохорову штраф 20 тыс. рублей. При вынесении приговора учтено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и является многодетным отцом. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Прохоров нанес один удар рукой в область лица сотрудника ОМОНа. Столкновение фанатов и представителей власти произошло во время матча «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром Арене» 3 августа. Сразу после игры были задержаны 17 буйных фанатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что одного из футбольных болельщиков приговорили к году в колонии-поселении. Мужчина полностью признал вину.

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