Двое вынесли алкоголь из магазина на Коломяжском

В Приморском районе правоохранители ищут двоих мужчин, совершивших открытое хищение алкоголя из магазина на Коломяжском проспекте в Петербурге.

Все произошло в воскресенье, 20 октября. Как сообщает главное управление МВД России по городу, в полицию Приморского района обратился 30-летний продавец торговой точки на Коломяжском. Он рассказал, что двое неизвестных мужчин зашли в помещение магазина, открыто похитили алкогольную продукцию, после чего сбежали с места происшествия.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а также разыскивают совершивших преступление злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали жителя, похитившего деньги из кассы магазина. В Петроградском районе Петербурга сотрудники правопорядка раскрыли хищение из магазина.