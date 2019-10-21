Двое вынесли алкоголь из магазина на Коломяжском

Двое вынесли алкоголь из магазина на Коломяжском
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе правоохранители ищут двоих мужчин, совершивших открытое хищение алкоголя из магазина на Коломяжском проспекте в Петербурге.

Все произошло в воскресенье, 20 октября. Как сообщает главное управление МВД России по городу, в полицию Приморского района обратился 30-летний продавец торговой точки на Коломяжском. Он рассказал, что двое неизвестных мужчин зашли в помещение магазина, открыто похитили алкогольную продукцию, после чего сбежали с места происшествия.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а также разыскивают совершивших преступление злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали жителя, похитившего деньги из кассы магазина. В Петроградском районе Петербурга сотрудники правопорядка раскрыли хищение из магазина.

алкоголь магазин открытое хищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое вынесли алкоголь из магазина на Коломяжском
22 ребенка ждет женщина, обещавшая не рожать
Жителям Петербурга объяснили значение букв «АУ» на светофорах
На 6-й Советской ЖКС прикрепил вентиляционные продухи к замурованной стене
Названа самая необычная заявка на патент в этом году
На Конюшенной у молодой студентки отобрали смартфон
Подходы к «Морскому фасаду» расширят для крупных лайнеров
Эксперты Роскачества рассказали, что делать при пропаже смартфона