Сотрудников ЖКС уволят за ложь об обустройстве продухов на 6-й Советской

Сотрудников Жилкомсервиса №3, отчитавшихся о липовом обустройству продухов на 6-й Советской улице, 39 уволят. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в администрации Центрального района Петербурга.

«Да, действительно нарушение есть. Убрали все, что было смонтировано на стену. Работы безусловно доведут до конца. А тех, кто наврал, будут увольнять», — рассказали в администрации.

Нарушение подтвердила директор ЖКС №3 Центрального района. Выполнение работ она проверила после обращение горожан. Установлено, что коммунальщики прикрепили вентиляционные подвальные продухи к замурованной стене.

Об открытии подвальных продухов попросила местная жительница в сентябре на портале «Наш Санкт-Петербург». Работы были начаты и частично сделаны, но не доведены до конца.

«Нерадивые сотрудники ЖКС решили побыстрее путем вранья закрыть сообщение на портале», — отметили в администрации Центрального района.

Напомним, об оплошности ЖКС рассказал муниципальный депутат Александр Изотов. Сейчас местные жители просят провести работы повторно.