Россияне выделили самую бесполезную бытовую технику

Россияне выделили самую бесполезную бытовую технику
Каждый третий опрошенный мечтает о роботе-пылесосе. Фото: Pixabay

Множество ответов сошлись в одном — самое бесполезное изобретение — это мультиварка.

По данным нового опроса Hi-Tech Mail.ru, 18% респондентов считают мультиварку бесполезным изобретением. Притом треть участников опроса хотели бы приобрести робота-пылесоса.

В ходе опроса выяснилось, что кроме всем привычного стандартного набора из стиральной машинки, пылесоса и утюга, у россиян в домах имеются: микроволновки (83%), блендеры (76%), мясорубки (63%), электрические обогреватели (60%), мультиварки (60%), кофеварки(40%) и кухонные комбайны (36%). Мене популярны, но все же встречаются посудомоечные машины (31%), очистители (увлажнители) воздуха (29%), хлебопечки (23%), отпариватели (16%), парогенераторы (12%) и роботы-пылесосы (12%).

Из всего перечисленного регулярно используются микроволновки, блендеры, посудомоечные машины, мультиварки и мясорубки. В то время как роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, обогреватели и отпариватели стоят без дела.

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