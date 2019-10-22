В Кремле заявили, что вопрос о мире в Сирии надо адресовать Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продление перемирия в Сирии надо адресовать Турции.

Он напомнил о соглашении Турции и США прекратить огонь в Сирии на 120 часов. При этом Турция намерена контролировать буферную зону на границе с Сирией самостоятельно.

«Дело в том, что это был не договор, это была договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции, — отметил Песков.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что странам удалось договориться о прекращении огня в Сирии.

«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов», -заявил он.

Напомним, турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США ранее заявляли о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сирии пять мирных жителей погибли в результате атак турецкой армии, которые продолжаются вопреки соглашению о перемирии с Соединенными Штатами. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сирийский телеканал Ikhbariya, пять жителей деревни Умм-аль-Хейр в окрестностях Рас-эль-Айна стали жертвами авиаудара турецких войск.