Фанаты Пугачевой до слез растроганы её дочерью

Поклонники Аллы Пугачевой не устают восхищаться младшей дочерью Примадонны, шестилетней Елизаветой Галкиной.

В понедельник, 21 октября, на фан-странице в социальной сети Instagram, посвященной маленькой Лизе, было опубликовано видео, на котором Алла Пугачева о чем-то разговаривает с дочерью. На видео девочка что-то рассказывает маме и на фоне играет трогательная песня.

Интернет-пользователи оставили множество восхищенных комментариев, где отмечают, как похожи Пугачева и её младшая дочь. Некоторых комментаторов видеоролик тронул до слез.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ради рекламы своего фильма-концерта, который выйдет на большие экраны уже в конце октября, Алла Пугачева примерила на себя необычный образ. Для рекламного постера Примадонна снялась в чулках и широких брюках.