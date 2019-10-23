Определен топ стран для путешествий в 2020 году

Определен топ стран для путешествий в 2020 году
В топ-3 вошли королевство Бутан, Англия и Северная Македония. Фото: Pixabay

Рейтинг стран, которые стоит посетить путешественникам в предстоящем году, возглавило королевство Бутан. Соответствующий список составил туристический портал Lonely Planet.

Буддийское королевство известно монастырями, разнообразным рельефом и горными тропами, которые не загрязнены мусором. Путешественники смогут ощутить гармонию с окружающей средой.

Вторую строчку заняла Англия, где туристы насладятся отличными видами на побережье. Замыкает тройку лидеров Северная Македония, которая славится своими древними традициями, кухней и природой.

В рейтинг также вошли Аруба на юге Карибского моря, королевство Эсватини на юге Африки и Коста-Рика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что молодежь из России отказывается экономить на путешествиях. Для них такие расходы считаются важнее всего.

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