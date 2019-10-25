Новую «Американку» показал Горэлектротранс

Новый трамвай-репликатор «Американка» будет ходить по маршруту «Первый туристический».

Горэлектротранс представил новое транспортное средство 25 октября. Для новой модели воссоздали облик легендарного вагона ЛМ-33. В скором времени он начнет работу по городскому маршруту Т1 — «Первый туристический», сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Накануне вагон доставили в Музей городского электрического транспорта из Производственного депо Горэлектротранса, где его и собрали.

Показ новой «Американки» состоялся как раз перед Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Для работников этой отрасли возвращение классического трамвая на Литейный проспект, по которому он пройдет в рамках маршрута Т1, особенно радостное событие.

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