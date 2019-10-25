В Петербурге экс-работник ЖКС получил срок за покушение на мошенничество

Незаконная перепланировка осуществлялась в одном из домов по Литейному проспекту. Фото: Google View

Незаконная перепланировка осуществлялась в одном из домов по Литейному проспекту. Фото: Google View

В Дзержинском районном суде сегодня, 25 октября, было вынесено решение по делу о покушении на мошенничество.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Руслан Джалилян, находясь на должности заместителя начальника эксплуатационного участка №3 ООО «ЖКС №1», использовал свое служебное положение в мошеннических целях. Однако довести до конца преступление ему не удалось из-за стечения обстоятельств.

В марте 2019 года бывший сотрудник Жилкомсервиса был уведомлен об осуществлении незаконной перепланировки в одном из домов на Литейном проспекте. После этого Джалилян предложил собственникам скрыть этот факт за сумму в тридцать тысяч рублей. Благодаря обстоятельствам, деньги экс-работник ЖКС не получил.

Суд учел это, как и другие смягчающие обстоятельства. В итоге виновный получил один год условного срока.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали женщину, обокравшую пенсионерку на 2 миллиона рублей.