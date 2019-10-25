Ученые СПбГУ признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Исследователи СПбГУ совместно с немецкими учеными обнаружили природные генно-модифицированные (ГМО) продукты.
Модифицированным организмом считается растение, в котором оказались гены постороннего организма. На данный момент технология ГМО используется для выведения сортов, невосприимчивых к воздействию вредителей.
Однако выяснилось, что подобный метод уже давно существует в природе, за него отвечают агробактерии. Ранее было известно лишь о трех видах подобных растений: табаке, вьюнковых (таких как батат или картофель), и лекарственном растении льнянке.
После проведенных исследований выяснилось, что к природным ГМО-продуктам относятся также грецкий орех, арахис, хмель, клюква и чай.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по словам ученых, двадцать тысяч лет назад Антарктиду покрывал слой пепла.