Ученые установили, как восстанавливалась жизнь после вымирания динозавров

В результате падения метеорита массово погибли растения и животные массой больше 25 кг. Фото: Pixabay

В результате падения метеорита массово погибли растения и животные массой больше 25 кг. Фото: Pixabay

Палеонтологи рассказали, что произошло на Земле после вымирания динозавров. Согласно их исследованию жизнь восстанавливалась довольно быстро.

Уже через 100 тыс. лет после падения метеорита видовое разнообразие млекопитающих увеличилось вдвое. Как сообщает журнал Science, первые крупные млекопитающие появились на планете через 700 тыс. лет. Кроме того, возросло видовое разнообразие растений, что говорит о значительных переменах климата.

По предположениям ученых, падение метеорита спровоцировало «астероидную зиму». Также начались массовые извержения вулканов, которые выбросили большое количество пыли и пепла, в результате чего погибли обитатели Земли.

Авторы работы в ходе раскопок обнаружили около 16 видов вымерших млекопитающих и нескольких сотен видов растений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новом виде динозавров. Его останки нашли японские ученые.