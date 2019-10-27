Матч между «Зенитом и «Крыльями Советов» начался в Самаре

Сегодня «сине-бело-голубые» играют в белой форме.

Встреча двух команд проходит в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в Самаре. На поле от «Зенита» вышли Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун и Дриусси. За их игрой будут наблюдать около 30 тысяч болельщиков – среди них есть в том числе петербуржцы, которые смогли поехать на матч. На данный момент «Зенит» занимает вместе с «Локомотивом» первое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» – седьмое.

Напоминаем, что эксперты предполагают, что во время этого матча вполне может выделиться Азмун. Многие болельщики надеются на то, что забьет Артем Дзюба. Пока что счет 0:0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам. Специалист убежден, что в России в топовых клубах играют самые возрастные футболисты.

Отметим, что он тренировал «Зенит» с 2016 по 2017 год.