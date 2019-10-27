Жирков открыл счет в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» вырывается вперед – после первого тайма счет 0:1.

Гол был забит на 28-й минуте, о чем радостно сообщили в Twitter-аккаунте «сине-бело-голубых». Твит уже набрал более сотни «лайков» — петербуржцы, которые не смогли поехать в Самару болеть за любимую команду, напряженно следят за игрой в дождливом Санкт-Петербурге. Но есть и те, кто все-таки отправился в другой город за «Зенитом» – всего за матчем наблюдают около 30 тысяч человек.

«Грандиозный гол: Жирков оказался первым на подборе после подачи с углового и вонзил мяч под перекладину», — говорится в посте.

Напоминаем, что на поле от «Зенита» вышли Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун и Дриусси. Артем Дзюба находится на скамейке запасных, но многие все-таки надеются увидеть его игру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам.