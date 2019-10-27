«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 0:2

Хозяева матча так и не смогли проявить себя, а тем временем «сине-бело-голубые» ликуют.

Матч состоялся сегодня, 27 октября, в рамках 14-го тура РПЛ. «Зенит» и «Крылья Советов» встретились на самарском стадионе. За игрой наблюдали около 30 тысяч человек – среди них были в том числе болельщики из Санкт-Петербурга, которые поддерживали любимую команду.

Счет открыл Жирков на 28-й минуте – первый тайм благодаря ему завершился со счетом 0:1. Артем Дзюба, который сидел на скамейке запасных, вышел на поле, заменив Кузяева, и не зря. Футболист успешно атаковал ворота самарцев, которые, по мнению автора Twitter-аккаунта «сине-бело-голубых», слишком увлеклись в этот момент атакой.

Напоминаем, что совсем скоро «Зенит» сыграет против «ЦСКА». Встреча состоится 2 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам. Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал руководство петербургского клуба.