Украинец предстал перед судом за футболку с гербом СССР

Мужчине повезло, что его не посадили в тюрьму. Фото: Pixabay

Мужчине повезло, что его не посадили в тюрьму. Фото: Pixabay

Закон, запрещающий демонстрировать советскую символику, вступил в силу еще четыре года назад.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем сообщает издание «Главком». Все случилось с жителем Кривого Рога, которого заметили в футболке с гербом СССР рядом с одним из торговых центров. Это стало причиной для возбуждения дела и разбирательств в суде – украинец вин признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Теперь ему год предстоит отмечаться у сотрудники правоохранительных органов, а также он не имеет право пока переезжать и покидать страну без предварительного согласования.

Напоминаем, что закон вступил в силу в мае 2015 года. Человека, который его нарушит, могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Мисс Украина» удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма. Красавица страны ответила, что Крым, как и территория всей Земли, принадлежит всем проживающим на планете людям.