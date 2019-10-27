Семак рассказал, что надеялся на гол Дзюбы

Семак рассказал, что надеялся на гол Дзюбы
Семак прокомментировал результаты матча. Фото: "Зенит"

Главный тренер «Зенита» считает, что на «Крыльях Советов» сказалось отсутствие Миодрага Божовича.

Своим мнением спортивный специалисты Сергей Семак поделился после победы своих подопечных сегодня, 27 октября, в Самаре. «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 0:2. С самого начала игры Артем Дзюба сидел на скамейке запасных, счет открыл Юрий Жирков. На последних 30 минутах главный тренер «сине-бело-голубых» выпустил Артема Дзюбу, который забил еще один гол, увеличив тем самым отрыв. Семак отметил, что сделал так специально – он верил, что игроку хватит 30 минут, чтобы принести команде уверенную победу.

Комментируя неудачу самарцев, специалист заверил, что футболистам не хватало главного тренера «Крыльев Советов» – его дисквалифицировали за агрессивное поведение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 0:2. Хозяева матча так и не смогли проявить себя, а тем временем «сине-бело-голубые» ликуют.

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