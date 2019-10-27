Семак рассказал, что надеялся на гол Дзюбы

Главный тренер «Зенита» считает, что на «Крыльях Советов» сказалось отсутствие Миодрага Божовича.
Своим мнением спортивный специалисты Сергей Семак поделился после победы своих подопечных сегодня, 27 октября, в Самаре. «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 0:2. С самого начала игры Артем Дзюба сидел на скамейке запасных, счет открыл Юрий Жирков. На последних 30 минутах главный тренер «сине-бело-голубых» выпустил Артема Дзюбу, который забил еще один гол, увеличив тем самым отрыв. Семак отметил, что сделал так специально – он верил, что игроку хватит 30 минут, чтобы принести команде уверенную победу.
Комментируя неудачу самарцев, специалист заверил, что футболистам не хватало главного тренера «Крыльев Советов» – его дисквалифицировали за агрессивное поведение.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 0:2. Хозяева матча так и не смогли проявить себя, а тем временем «сине-бело-голубые» ликуют.