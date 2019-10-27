«Спартак» победил «Локомотив» и помог «Зениту» стать лидером РПЛ

Раньше московский и петербургские клубы делили первенство с одинаковым количеством очков.

Встреча «Спартака» и «Локомотива» состоялась сегодня, 27 октября, в рамках 14-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «красно-белых». Благодаря этому «Локомотив» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а «Зенит» закрепил за собой звание лидера.

Напоминаем, что в это воскресенье «сине-бело-голубые» сыграли против «Крыльев Советов» более чем удачно. Игра закончилась с результатом 0:2. Победу команде принесли Жирков и Дзюба, которые забили по голу – в начале и в конце встречи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, что надеялся на гол Дзюбы. На последних 30 минутах главный тренер «сине-бело-голубых» выпустил Артема Дзюбу, который забил еще один гол, увеличив тем самым отрыв. Семак отметил, что сделал так специально – он верил, что игроку хватит 30 минут, чтобы принести команде уверенную победу.