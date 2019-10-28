Установлена стоимость проезда по трассе Москва — Петербург

Стоимость проезда по всей трассе М-11 в среднем обойдется водителям в 1,3-2 тыс. рублей. Дорогу планируют сдать в следующем месяце.

Цена будет завесить от дня недели и вида оплаты. Согласно данным проекта приказа «Автодора», сообщают «Известия», плюсом в транспорте будет наличие транспондера, который позволит оплатить проезд без остановки.

Так, проезд от столицы до Твери на транспортах 1-й категории может обойтись водителю 870 рублей, а от Твери до Северной столицы – 1150 руб.

Машины следующей категории смогут проехать по магистрали за 1521 рублей с транспондером и за 2030 рублей него. 3-й и 4-й категориям разовый проезд обойдется в 2710 и 3980 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что световые табло на трассах переводят на зимний режим. Речь идет о дорогах в Ленобласти.