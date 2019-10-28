Названы самые популярные турнаправления для россиян этим летом

У россиян пропал интерес к США, Японии и Бельгии. Фото: Pixabay

У россиян пропал интерес к США, Японии и Бельгии. Фото: Pixabay

Самыми популярными туристическими направлениями у жителей России стали Турция, Италия и Польша.

В настоящем году Турция поднялась на шесть строчек и возглавила рейтинг. На втором месте оказалась Италия, которая занимала лидирующие позиции зимой и весной.

Как сообщают «РИА Новости», в пятерку лидеров вошли Испания и Германия. В рейтинг также попали Греция, Франция, Финляндия и Литва. Отмечается, что у россиян пропал интерес к США, Японии и Бельгии.

Соответствующее исследование проводилось на основе числа скачиваний карты страны российскими пользователями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге стран по дикой природе. Список возглавила Финляндия. Туристы признались, что ездят туда из-за прекрасных пейзажей.