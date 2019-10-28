Скворцова: вопрос об эвтаназии должно решать население

Министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказала свое мнение относительно введения в России процедуры эвтаназии.

По мнению Скворцовой, принимать решение об использовании процедуры эвтаназии на территории Российской Федерации нужно не только на законодательном уровне. Об этом министр здравоохранения рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отмечает Скворцова, подобные вопросы, как правило, решаются с помощью проведения референдума. В первую очередь, потому, что в разных государствах проживают люди с разным вероисповеданием. Министр подчеркнула, что существуют альтернативные способы избавления от страданий. Так, в России активно развивают способы борьбы с тяжелым состоянием с помощью медицинских препаратов.

Министр заключила, что решение о необходимости эвтаназии необходимо принимать совместно с населением страны, чтобы люди могли высказаться, готовы ли они пойти на это.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вероника Скворцова поделилась данными о средней продолжительности жизни россиян.