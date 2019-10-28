Алекперов прокомментировал слухи о продаже ЛУКОЙЛа

Он заверил, что никто не собирается продавать свой акции «Сургутнефтегазу», так что информация оказалась очередным фейком.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал журналистам, его слова цитирует РИА Новости. Он заверил, что ни у него, ни у менеджеров компании нет желания расставаться со своими акциями «Лукойла».

«Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств»,

— заверил Алекперов.

Также глава компании отметил, что ему не поступали предложения о продаже акций за последнюю неделю, так что откуда появилась информация о намерениях «Сургутнефтегаза» – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Лукойл» лидирует в рейтинге крупнейших компаний. Эксперты журнала Forbes распределили претендентов по объему выручки. У нефтяного холдинга выручка превышает 8 трлн рублей. Там трудятся около 100 тыс. работников.